Bosnia juhendaja ja mängija nõudsid Eesti treenerilt vihaselt selgitust, miks too neid nõnda alandas

Kohtumise lõpus oli emotsioonid üleval ja Eesti käsipallikoondisele numbritega 25:29 alla jäänud Bosnia ja Hertsegoviina koondise peatreener ja üks mängija tahtsid Rein Suvilt selgitust.

Milles asi? Nimelt otsustas Suvi 20 sekundit enne lõppu kindlas eduseisus võtta veel time-out’i.

„Mängu lõpus tulid jah nende treener ja üks mängija mulle kallale… Või mitte kallale, aga sedasi negatiivselt aru nõudma. Et miks ma sedasi time-out’i veel võtsin? Jah, üldjuhul sellisel hetkel nii enam ei tehta, ei alandata vastast, lastes sedasi praadida, kui nende jaoks rong juba läinud. Aga selgitasin neile oma mõtet: lootsin, et suudame selle ajaga visata veel ühe värava. Sel turniiril võib lõpuks otsustavaks saada väravate vahe. Ka Mait Patrail tuli seda selgitama,“ rääkis Suvi, kelle sõnad ägedaid Balkani sportlasi tasapisi rahustasid.

Muide, Eesti jõudiski veel väravani, kuid napilt pärast lõpusireeni.

Eestil ning Bosnia ja Hertsegoviinal on nüüd mõlemal kirjas võit ja kaotus ja ees seisavad kaks mängu Šveitsiga, kes siiani veel mänginud ei ole. MM-valiksarja järgmisse vooru pääsevad kõigi kuue alagrupi võitjad, lisaks 12 riiki jaanuaris toimuva EM-finaalturniiri põhjal.

Hoolealuste kohta leidis Suvi palju kiidusõnu. „Olen õnnelik, rõõmus ja uhke meeste üle! Väravavaht Rasmus Ots tegi supertöö ja sütitas oma tõrjetega. Kõik, kes platsil käisid, ka minutiks või kaheks, pingutasid kõvasti. Täna oli seda õiget hinge sees,“ rääkis Suvi, kes jäi rahule ka mitme õnnestunud taktikalise manöövriga. „Eks inimloomus on juba kord selline, et kui midagi alguses hästi minema hakkab, siis annab see lisajõudu. Kodupublik toetas väga hästi.“

Kalevi spordihallis mahub käsipallimängu ajal lahti hoidma vaid ühe küljetribüüni. See-eest olid enam-vähem kõik istekohad täidetud, saalis elas kohtumisele kaasa umbes 700 inimest. Kohale oli sõitnud ka mitmeid Bosnia fänne. Silma torkasid kohtumisele aktiivselt kaasa elanud poolpalja ülakehaga meesterahvad, kes lõpusireeni järel miskipärast skandeerisid: Eesti-Eesti!

Eesti käsipallikoondise peatreener Rein Suvi Foto: Heiki Rebane