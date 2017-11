Björgen avaldas alastifotode skandaali sattunud norralannale toetust

Murdmaasuusataja Marit Björgen avaldas toetust Norra käsipallikoondise liidrile Nora Mörkile, kelle alastifotod lekitati internetiavarustesse.

Norra käsipalluri privaatsed pildid said avalikuks, kui 20-aastane mees häkkis Mörki telefoni. Väidetavalt on häkker oma süüd juba tunnistanud.

Paljud Norra tippsportlased on Mörkile avalikult toetust avaldanud. Eile võtsid sõna ka murdmaasuusatajad Björgen ja Ingvild Flugstad Östberg, kes loodavad, et Mörk suudab juhtunust üle olla.

"Eks see räägib nii mõndagi sellest, millises maailmas me elame. Olen alati oma telefoniga väga ettevaatlik olnud, kuid rohkem sellepärast, et ma võin sealt olulisi asju kaotada. Mul on seal vaid pildid, mida saan avalikkusega jagada, kuid ma ei osanud karta, et telefoni võidakse häkkida," sõnas Björgen Norra TV2-le.

Björgeni koondisekaaslane Östberg lisas: "See on lihtsalt kohutav. See oleks võinud ka minuga juhtuda. Telefoni häkkimine on väga tõsine asi ja ma ei saa sellisest teost üldse aru."