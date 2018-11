Balti liiga toob Eestisse tippklubid idast

Tabeliseisud Balti liigas on hetkel veel segased, sest meeskonnad on pidanud erineva arvu mänge. A-tugevusgrupis on Servitil üks võit Kehra üle, viimasel aga kolm kaotust. B-grupis tõi HC Tallinn septembrikuiselt Läti-reisilt koju ühe võidu, Viljandi kaotas lõunanaabrite juures mõlemad kohtumised.

Kehra astub ukrainlaste vastu täiskoosseisus

Tavapäratult alustatakse mängudega juba reedel, sest Ukraina tiim Zaporožje ZTR peab kolme päevaga kolm kohtumist! Esimesena mängitakse HC Kehra/Horizon Pulp&Paperiga, kellest tunamullu kahel korral üle oldi. Tänavu on ZTR Ukraina liigas teisel astmel, kus lõpetati ka mullu Euroopa Meistrite liiga klubi Zaporožje Motori järel.

"Üksainus mäng, aga väga kõva vastane," tunnistas kehralaste peatreener Kaupo Liiva. "Tabeliseis pole hea, aga alla andnud me veel pole ja seega lähme lahingut andma ning kodupublikule head käsipalli pakkuma. Meil peab kõik õnnestuma ja tuleb lihtvigade arv minimaalsena hoida, sest ukrainlased on neid varmad ära kasutama."

Kehra tõusis eelmisel pühapäeval Eesti meistriliigas liidriks, alistades seni ainult võite tunnistanud HC Tallinna. "Saame ukrainlastele vastu minna positiivse emotsiooni pealt. Lisaks on meil esmakordselt sel hooajal kõik pallurid on terved ehk siis saame mängida just selle koosseisuga, mille komplekteerisime," lisas Liiva.

Kalmer Musting: läheneme mängudele kerges teadmatuses