Andris Celminš pikendas lepingut Sloveenia tippklubiga

20-aastane Eesti käsipallikoondise paremsisemine Andris Celminš sõlmis 2-aastase lepingupikenduse Sloveenia tippklubiga Gorenje Velenje.

Kaks aastat tagasi Valga Kävalist Sloveeniasse siirdunud mängumehel on käesolev hooaeg läbilöögi võimaluseks tipptreeneri käe all. Lisaks Celminšile sõlmis klubi lepingu Horvaatia tipptreeneri Željko Babićiga, kes on eelnevalt juhendanud Horvaatia koondist.

"Ma ei jõua ära oodata, et saaks juba Babici treeningutel osaleda. Kohtumine uue treeneriga sai määravaks, sest ta tahab mind oma meeskonnas näha. Soovin enda taset samm-sammu haaval tõsta ja paremaks mängijaks saada," oli Celminš lepingupikenduse üle silmnähtavalt rahulolev.

"Andris on kahel eelneval hooajal välja laenatud Sloveenia klubidesse RD Riko Ribnica ja RK Slovenj Gradec. Need laenud on olnud vajalikud mänguaja saamiseks, sest Gorenje Velenje näol on tegemist heal tasemel klubiga, mis osaleb ka SEHA Gazprom liigas. Konkurents klubi sees on kõrgel tasemel. Uuel hooajal peab ta mänguaja jaoks kõvasti vaeva nägema, kuid kindlasti on läbilöökvõimalik ja Andris on valmis selle nimel ohtralt tööd tegema," kommenteeris Celminši olukorda tema agent Madis Kokkuta.