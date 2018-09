Algab käsipallihooaeg: Serviti stardib suursoosikuna, Janar Mägi naaseb Eesti liigasse

„Jaanuaris, kui olin vigastusega mängupausil, otsustasin Eestisse naasta,“ sõnas 31-aastane Mägi, kes mängis kaheksa hooaega Saksamaal.

Kõige selgemate medalimõtetega lähevad uuele hooajale vastu HC Kehra Horizon Pulp&Paper, tiitlikaitsja Põlva Serviti ja mullu esimest hooaega meistriliigas osalenud HC Tallinn.

Kehra peatreener Kaupo Liiva tõdes, et meeskonnas on olnud liikumisi, kuid hooaja alguse start on olnud parem kui mullu. Ega midagi pikalt oodata olegi, sest karikavõistlustel lähevad Kehra ja Serviti loosi tahtel vastamisi juba avaringis, oktoobri esimesel nädalal.

„Karikasüsteem on selles mõttes lihtne, et võitjaks tulles peab niikuinii Serviti alistama ja ega vahet ole, kas esimeses ringis või finaalis,“ sõnas Liiva.

Täpselt sama meelt on ka Serviti peatreener Kalmer Musting, kelle meeskond on juba selja taha jätnud euromängud. Kahe kohtumise kokkuvõttes jäädi BSV Bernile alla kahe väravaga. „Esimeses ringis väljalangemine meid rõõmsaks ei teinud, kuid nüüd tuleb teiste liigade nimel tööd teha,“ sõnas Musting. Serviti läheb uuele hooajale vastu pea samas koosseisus, kui kevadel lõpetas, vett segavad väiksemad vigastused ja kaitseväe teenistus.