XXV Eesti meistrivõistlused golfis algavad homme

Meeste favoriitidest rääkides tuleb esimesena mainida tiitlikaitsja Carl Hellati nime, kel võistlejatest ka parim handycap hetkel +1,9. Eelmise aasta hõbemedali omanikul Kevin Christopher Jegersil on handycapiks +0,7 ning tunamullu pronksi saanud Mattias Varjunil on see näitaja +0,8. Nende vahele mahub Joonas Juan Turba (+1,3) ning viiendana omab pluss handycapi Timo Raukas (+0,6).

Professionaalidest, kes igapäevaselt golfi küll õpetavad aga võivad siiski korralikult kaarte segada, on võistlustules Egert Põldma (2013 meister), Martin Toom (2007 meister), Torel Neider ja Priit Jalasto. Võistluse käigus võisteldakse ka Eesti PGA meistritiitlile, kus võitja saab preemiaks 700 eurot ning teine koht 300 eurot.