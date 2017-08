Viis golfikoondislast näitasid taset naaberriigi rahvusvahelisel võistlusel

18.-20. augustil osalesid viis Eesti golfikoondislast (Anete Liis Adul, Carl Hellat, Kevin Christopher Jegers, Aaron Kobin ja Timo Raukas) Lätis Latvian Open golfivõistlusel.

Meestest saavutas teise koha Hellat tulemusega -4 (64, 71, 77). Raukas jäi üheksandale kohale koondtulemusega +13 (80, 72, 77) ning Jegers saavutas jagatud 10. koha, tulemuseks +14 (78, 73, 79). Aaron Kobin saavutas tulemusega +37 (85, 84, 84) 35. koha. Kokku osales meesteklassis 65 võistlejat.





Naisteklassis saavutas koondislane Anete Liis adul jagatud viienda koha, tulemuseks +21 (77, 80, 80). Naisteklassis oli kokku 16 osalejat.





Hellati sõnul olid esimesed kaks võistluspäeva väga head ning seda näitavad ka tulemused. “Viimasel päeval läks veidi kehvemini, kuna puttasin liiga passiivselt, aga samas sain võistluselt jälle väga hea kogemuse,” sõnas ta. Juba sel nädalavahetusel võistleb Hellat Valgerannas, Eesti meistrivõistlustel löögimängus.





Raukas tõi välja, et rada oli heas korras ning mängida oli hea. “Minu lõpptulemus ei olnud just see, mida ise oleksin soovinud, aga ühel päeval suutsin välja mängida raja par’i,” lausus ta. Raukas lisas, et võistluse tase oli väga hea, kuna esimesed kaks kohta mängisid väga head tulemused (64 ja 65).





Latvian Open on löögimängu vormis võistlus, kus igal päeval mängitakse üks mänguring ehk 18 rada.