VIDEO: Politseikaadrid tõestavad ilmekalt, kuivõrd kehvas seisus autoroolist tabatud Woods oli

Esmaspäeva varahommikul Floridas Jupiteris kodu lähistelt joobeseisundis autot juhtinud Tiger Woodsist on ilmunud politsei filmitud video, mis näitab, kuivõrd kehvas seisundis golfitäht tol hetkel oli.

"Ma mõistan olukorra tõsidust ja võtan täieliku vastutuse. Tahan siiski inimestele öelda, et tegu polnud alkoholiga. See oli ravimite ootamatu reaktsioon. Ma ei mõistnud, et ravimid mind nii tugevalt mõjutada võivad," sõnas 41-aastane Woods oma ametlikus avalduses.

Videost on selgelt näha ja aru saada, et Woods ei suutnud politseiniku lihtsaid juhiseid täita.