Viimati jäi Gribble videolindile, kui kamandas paljaste kätega golfirajalt vette kahe ja poole meetri pikkuse alligaatori.

"Ma isegi ei teadnud, et see video peale jäi," sõnas Gribble hiljem. "Olen seda varemgi teinud. Sellist asja ilmselt kardetakse, aga ma ei olnud sel hetkel liialt mures."

Gribble'i sõnul on varem alligaatorid ka plehku panemise asemel ümber pööranud. "Nad pole mind kätte aga saanud!"

Vaata Gribble'i julget liigutust:

Don't try this at home.

😳🐊 pic.twitter.com/BUumzwPH21