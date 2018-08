VIDEO | Golfiklubi on hädas salapäraselt kaduvate pallidega. Süüdlane püüti lõpuks videosse

Hiljuti toodi müsteeriumi selgus, kui filmilindile püüti metsaserval golfareid piidlevad rebased.

Harrastusmängija nimega Hank Downey lõi just palli mõne meetri kaugusele 8. raja august, kui metsaelanik sellele lähenes ja leiu endaga kaasa viis. Mehed ei teadnud, mida sellises olukorras teha, kuid võeti vastu otsus jätkata uue palliga sealt, kust vana rebase poolt ära varastati.

Tegu oli täiesti õige, sest just niiviisi tuleb käituda ka ametlike golfireeglite järgi. Reegel 18-1 sätestab, et "kui seisvat palli liigutab välistegur, tuleb pall ilma karistuseta tagasi endisele kohale asetada". Seejuures peab olema faktiliselt tõestatud, et palli liigutas justnimelt välistegur. Oletame, et rebane oleks metsast välja ja palliga sisse lipsanud nii, et keegi teda ei märka ning palli poleks viie minuti jooksul leitud, tulnuks kohaldada reeglit 27-I "Trahv ja korduslöök".