Tiger Woods asub pika pausi järel taas tipptasemel võistlustulle

41-aastane golfilegend Tiger Woods teatas esmaspäeval, et naaseb golfiväljakutele. Woods osaleb novembris Bahamal Albanys toimuval jõuproovil.

Woods on tipptasemel jõuproovidest eemal olnud üheksa kuud, kirjutab Eurosport.

“Olen väga elevil, et saan tippgolfi naasta Hero World Challenge'il,“ sõnas karjääri jooksul 14 suurturniiri võitnud Woods. “Albany on naasmiseks suurepärane koht.“

Woods on viimastel aastatel osalenud ainult loetud turniiridel. Ameeriklast on seganud mitmed seljatraumad, mille tõttu tal on tulnud heita ka operatsioonilauale.