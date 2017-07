TÄNA DELFI TV-s | Kas Eesti golfiprofid suudavad vastu saada rootslasest rekordimehele?

Delfi TV teeb pühapäeval otseülekande Eesti vanima ja kopsakaima auhinnafondiga golfivõistluse XXV Niitvälja Karikas by Danske Bank finaalpäevalt.

Võistlus on tänavu harv võimalus näha kodumaal stardis kaht Euroopa väljakutel võistlevat Eesti golfiproffi Mark Suursalu ja Sander Aadusaart, kes püüavad 23 profimängija konkurentsis vastu hakata mitmele kõvale konkurendile välismaalt. Stardis on mullu Niitväljal võistluse ajaloo rekordtulemusega esikoha saanud endine Euroopa Tuuri mängija Peter Gustafsson Rootsist ja talle eelmisel aastal kõva konkurentsi pakkunud Peter Erofejeff Soomest. Proffide võistluse auhinnafond on 10 000 eurot.

Amatööride klassis on Eesti tippudele eesotsas Carl Hellati, Mattias Varjuni ja Timo Raukasega teiste seas konkurentsi pakkumas kuus meest Soomest ja Tšehhist, kelle handicap plussmärgiga.

Delfi TV otseülekanne Niitvälja Karika viimasest võistluspäevast algab pühapäeval kell 11.30. Võistlust kommenteerivad Kristo Raudam ja Carlos Kirtsi.