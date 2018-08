Tallinnas toimus kolmas Turkish Airlines World Golf Cup

Nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste sihtkohtade poolest juhtiv ülemaailmne lennuliin on uhke oma auhinnatud äriklassi teeninduse ja pühendumise üle võistlusele Turkish Airlines World Golf Cup, kuhu on kutsutud üle 8000 külalise, kes võistlevad enam kui 100 turniiril kogu maailmas.Lennuliin pakub mitmesuguseid uuenduslikke ja kõrgetasemelisi teenuseid, mis tagavad reisijatele erakordse lennukogemuse.

Turkish Airlines toetab innukalt spordivõistlusi ja usub, et need suudavad erinevast rahvusest inimesi ühendada.

See toetus hõlmab jalgpalli, korvpalli, ragbit ja golfi kõigil tasanditel ning amatööride sari on suurepärane näide sellest, kuidas äriklassi teeninduse eest mitu auhinda võitnud vedaja annab külalistele võimaluse tasuta golfikepid haarata.

Tallinna üritust toetas tugevalt kohalik ettevõtete kogukond ja juhtivad ärimehed olid Niitvälja Golfiklubi võistlejate hulgas.

Selle aasta turniiri toetab The Financial Times, National Car Rental, Titanic Hotels ja rõivatootjast partner Ruck & Maul, kvalifikatsioonivõistluste võitjad osalevad novembris Antalyas toimuvas finaalis, kus neil on võimalus kindlustada koht võistlusel Turkish Airlines Open Pro-Am, lendavad Turkish Airlinesi äriklassis ja ööbivad viietärnihotellis Titanic Golf Deluxe Hotel.

Seila Saks esindab finaalis Tallinna, olles lõpetanud võistluse teisena 39 punktiga, kuna päeva võitja Hanno Strazds, kes sai 40 punkti, esindas Tallinna juba 2017. aasta finaalis, kuid see võit tegi temast juba teistkordse Eestis toimuva TAWGC võitja. Kolmandaks jäi Tiit Sermann, kes sai 39 punkti.