PÜHAPÄEVAL KELL 13 DELFI TV-s | Läheb põnevaks: kas Carl Hellat suudab Eesti golfi meistrivõistlustel edu hoida ja tiitlit kaitsta?

Meeste arvestuses on seis enne viimast võistluspäeva põnev - tiitlikaitsja Carl Hellat on juhtimas kahe päeva saldoga -2, temaga koos stardivad pühapäeval viimases grupis talle kahe löögiga kaotavad koondisekaaslased Joonas Juan Turba ja Markus Varjun. Hellat ja Turba on 17-aastased, Varjun aasta noorem.

Hellat tõusis laupäeval liidriks reedeselt neljandalt kohalt, kui avapäeva 72 löögile tegi jätku 70-löögise tulemusega.

Naiste seas näitavad kõik märgid, et Annika Meos on esimese mängijana liikumas viienda Eesti meistritiitli suunas - ta tegi reedel 74 (sealhulgas üks hole-in-one), laupäeval 73 lööki ja juhib skooriga +3. Lähim jälitaja Karola Soe kaotab talle koguni 14 löögiga.

Seevastu tõotab tasavägine tulla võitlus naiste ülejäänud medalite pärast - teist ja viiendat kohta on lahutamas vaid kolm lööki.

