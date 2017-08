OTSE DELFI TV-s | Valgerannas selgitatakse välja Eesti parimad golfarid löögimängus

25.-27. augustil selguvad Eesti löögimängu meistrivõistlustel White Beach Golfil parimad Eesti golfimängijad. Delfi TV teeb otsustavast finaalpäevast vahemikus kell 11:00-17:00 otseülekande.

Võistlusele on registreerinud juba üle 100 golfari, maksimaalne osalejate arv on 144. Registreerimine toimub White Beach Golfi Golfboxis kuni 23.augustini (kell 12:00).

Eesti Golfi Liidu peasekretäri Indrek Hirvlaane sõnul on löögimängu EMV golfispordi jaoks kõige olulisem sündmus. "White Beach Golf on selle võistluse jaoks kindlasti huvitav koht, kuna väljak on tehniliselt pigem keerukas ja tavapärasest tuulisem," sõnas ta. Samuti lisas Hirvlaan, et mängu tase tuleb kõrge, kuna kohapeal on kogu võistluse vältel olemas kohtunikud ja starterid, ning finaalpäeval teeb võistlusest otseülekande ka Delfi koostöös Babahh Mediaga: "See kõik see annab mängule juurde põnevust ja lisavürtsi."

White Beach Golfi juhataja Vahur Tamm toob välja, et nende väljaku jaoks on meistrivõistluste läbiviimine esmakordne kogemus. Tamm toob välja, et võistluste raames on võistlejatele väga häid pakkumisi nii majutuse, transpordi, toitlustuse kui vaba aja osas. "Kutsume võiki huvilisi võistlema ja anname endast parima, et kõik osalejad jääksid eeloleva nädalavahetusega rahule,"lisas ta.

Kogu võistlusega seotud info leiab lehelt siit. Rohkem infot on ka Eesti Golfi Liidu ning White Beach Golfi Facebooki lehtedel.

Eesti löögimängu meistrivõistluste puhul on tegemist löögimängu vormis võistlusega, kus igal päeval mängitakse üks mänguring ehk 18 rada. Kolmandale võistluspäevale pääsevad kokku 96 parimat (78 paremat meest ja 18 naist) ning tasatulemustega mängijad.