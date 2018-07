Niitvälja Karika avapäev: birdie-sadu tuulises ilmas, eestlased tipu lähedal

Eesti kõige kõrgetasemelisema golfiturniiri XXVI Niitvälja Karikas by Danske Bank avapäeval tegid vahelduv päike, vihm ja tugev tuul heade tulemuste saavutamise keeruliseks, kuid sellest hoolimata tegid kaheksa paremat mängijat kokku 31 birdie't.

Proffidest asus 69 köögiga (-3) juhtima soomlane Henri Satama, lisaks talle mängis alla par'i tema kaasmaalane Jouni Simanainen (-1). Täpselt par'is lõpetas mullune võitja, Euroopa Tuuri kogemusega rootslane Peter Gustafsson.

Eesti profimängijad Sander Aadusaar ja Mark Suursalu jagavad tulemusega +2 viiendat kohta.

"Kuigi tänane polnud ehk parim algus, tunnen, et olen võistluses sees. Oma osa oli ka tänasel ilmal, päris kõva tuul mõjutas rütmi ja paar eksimust karistasid mind. Leian aga, et homne miinustulemus on täiesti mängitav," kommenteeris Suursalu.