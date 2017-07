Naisgolfaritele seati ranged riietumisreeglid: seelikualune olgu peidus ja dekoltee kaetud!

Professionaalsete naisgolfarite liit LPGA saatis oma mängijatele 2. juulil laiali uued riietumisreeglid, mis hakkasid kehtima alates eilsest.

Muu hulgas on naistel nüüdsest keelatud võistlustel kanda laia kaelusega särke, maadlusdressi lõikega toppi, säärikuid ja lühikesi seelikuid. Seelikute pikkuse kohta on lausa eraldi punkt, milles seisab: "Seelikud ja püksid peavad olema piisavalt pikad, et sinu tagumik (isegi kui see on kaetud seelikualuste pükstega) poleks näha ei püsti seistes ega kummardades.

Võistlusalale on keelatud ilmuda ka trenniriietes või teksastes. Lubatud on teksaseelikud, kuid vaid ilma lõhikuteta või aukudeta.

Dress code'i vastu eksimist karistatakse 1000-dollarilise trahviga. Igasugune korduv eksimus duubeldab eelmise trahvisumma.

LPGA ootamatu käik on tekitanud naisgolfarite seas juba palju küsimusi. Neile jääb arusaamatuks, miks selliseid reegleid spordile vaja on.

"Ainus punkt, millega ma nõustun, on see, et keelatud peaksid olema madala lõikega topid, aga ma pole seda kunagi probleemiks pidanud. Ma arvan, et maadlusdressi lõikega topid näevad naiste seljas head välja ning lühikestes pükstes on mängitud aegade algusest saadik, eriti tennist, ning ma ei usu, et see kuidagi sporti kahjustanud oleks, arvestades, et nad mängivad samade auhinnarahade peale kui mehed. Meil on ainult üks peamine eesmärk: mängida head golfi. Aga naiseksolemise juures on ka tähtis näha välja atraktiivne, sportlik ja heas vormis. Naiste tennis on sellega hästi hakkama saanud. Miks meie ei peaks? Olen rääkinud paljude mängijatega ning nad ei nõustu sellega (dress code'iga) samuti," rääkis Golf.com-ile Saksa naisgolfar Sandra Gal.

Sandra Gal Foto: AP/SCANPIX

Leidub ka neid, kes alaliidu juhiseid kaitsevad. Üks selliseid on ameeriklanna Christina Kim: "Ma võin kõlada kui vanamutt, aga ma arvan, et mängijad peaksid professionaalsed välja nägema. Kas sul on rindadele tõesti ventilatsiooni vaja? See ei tee su skoori paremaks. Meil olid mõned võistlused aasta alguses, kus oli mängijaid teistest võistlussarjadest. Neil pole rõivafirmadega lepinguid ning seal nägi igasuguseid ebatraditsioonilisi riideid."