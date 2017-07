Metsik lõppmäng viis Jordan Spiethi Openi võiduni, millega teeb silmad ette isegi Tiger Woodsile

USA golfiäss Jordan Spieth jõudis 23-aastaselt juba kolmanda erineva suurturniiri esikohani, võites pööraste lõpuradade järel Inglismaal Royal Birkdale'i väljakul peetud The Openi.

Viimast võistluspäeva kogenud kaasmaalase, karjääri esimest major'i võitu jahtinud 39-aastase Matt Kuchari ees kolmelöögilise eduga alustanud Spieth tüüris suure osa päevast katastroofi suunas. Ta alustas päeva, tehes esimesel neljal rajal koguni kolm bogey't ja lastes Kuchari esikohta jagama.

13. rajal võttis Spiethi päev veel hullema pöörde, kui tema ebaõnnestunud avalöök lendas kaugele üle tribüünide harjutusväljaku lähistele künkale paksu heina sisse. Avastanud üllatuseks, et tegemist siiski veel väljakualaga, suutis Spieth ühest trahvist hoolimata sealt siiski bogey päästa, kuid see tähendas siiski, et Kuchar asus ühe löögiga juhtima.

Kuidas Spieth seejärel võidu võttis, läheb golfiajalukku ühe vägevama seeriana. Esmalt tegi ta 14. rajal birdie, seejärel 16. rajal 15-meetrise puti auku lüües eagle'i. Järgnes veel kaks birdie't, seejuures 16. rajal üheksameetrise tabava putiga.

Spiethist sai esimene mängija legendaarse Jack Nicklausi kõrval, kes 23-aastaselt jõudnud kolme erineva suurturniiri esikohani. Isegi Tiger Woods jõudis nii kaugele 24-selt.

Spieth lõpetas võistluse saldoga -12, Kuchar -9. Kolmanda koha sai hiinlane Haotong Li (-6).