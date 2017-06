Mark Suursalu lõi Norras elu esimese hole-in-one'i võistlustel!

Eesti golfiproff Mark Suursalu lõi Norras toimuva Borre Openi avapäeval oma elu esimese hole-in-one'i võistluste sees.

Suursalu sai iga golfari unelmate löögiga hakkama väljaku neljandal rajal, millel pikkust 146 meetrit. Kergelt ülesmäge kulgeval rajal puhus kerge vastutuul, Suursalu kasutas löögiks "raud kaheksa" keppi.

Suursalu on elus varem ühe hole-in-one'i löönud, ent see ei toimunud võistlustel, vaid treeningul - 2015. aasta jaanuaris USAs South Carolinas The Aiken Golf Club'is.

Suursalu lõpetas Rootsis Nordic League sarja osavõistluse avapäeva 71 löögiga (-2), jagades sellega 13. kohta. Tänavusest hooajast amatööride asemel profina võistlev Sander Aadusaar tegi kaks lööki rohkem ja jagab 37. kohta.