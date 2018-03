Kristo Raudamist sai Eesti Golfi Liidu peasekretär

Eesti Golfi Liidu üldkoosolek kinnitas alaliidu uueks peasekretäriks Kristo Raudami.

Liidu presidendi Marko Kaldoja sõnul osutus Raudam teiste kandidaatide hulgast valituks tänu oma varasemale töökogemusele eri spordiorganisatsioonides, Eesti golfimaastiku tundmisele, edukate golfiürituste korraldamisele ja siirale soovile anda oma panus ala arengusse.

„Arvestades peasekretäri tööülesandeid, oleme koos golfiklubide presidentidega kindlad, et just Kristo on õige inimene meiega liituma, ja usume, et ta suudab Eesti golfile vajalikku lisandväärtust tuua,“ sõnas president alaliidu Facebooki lehekülje vahendusel. Kaldoja lisas, et aega sisseelamiseks uuel peasekretäril liiga palju pole, kuna uus hooaeg on kohe ukse ees ja mitmed olulised sõlmpunktid nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis vajavad paikaseadmist.

Värske peasekretäri sõnul on tal hea meel liituda Eestis iga päev suurte sammudega edasimineva alaga. „Üheks minu suuremaks kireks on olnud nooruspõlvest peale korvpall, kuid alates aastast 2007 olen ka kirglik golfimängija ja viimase viie-kuue aasta jooksul olen golfiga aina enam seotud olnud. On õnnestunud korraldada mitmeid edukaid golfivõistlusi ja lüüa kaasa ka mitmetes golfiga seotud projektides. Hoolimata noorest east on Eesti golf viimastel aastatel suurte sammudega edasi arenenud ja väga meeldiv on anda iga päev veelgi suurem panus Eesti golfi arengusse,“ rääkis Raudam põnevusega uuest väljakutsest.

Raudamil on ligi 15aastane töökogemus spordivaldkonnas. Ta on töötanud eri ametikohtadel Eesti korvpalliliidus, andes sealhulgas panuse ka Balti liiga algusaastatesse ja ajakirja Basketball ilmumisse nii peatoimetaja kui ka omanikuna. Viimastel aastatel oli Raudam tegev Eesti edukaimas korvpalliklubis BC Kalev/Cramo.