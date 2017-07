Joel Juht: kui ma alustasin golfiga, siis mõtlesin kogu aeg, et mis pull platsil käib!

Suve lõpul toimuvateks golfi Eesti meistrivõistlusteks valmistuv amatöörgolfar Joel Juht soovib teha omalt poolt vahepealse kokkuvõtte selle kohta, mida ta on varem golfist mõelnud — tema sõnul saab kinnitust teadmine, et iga uue asja puhul, millega ei ole varem tegelenud, puudub ikkagi taju, kuidas asjad tegelikkuses on.

"Kui ma alustasin mängimist, siis mõtlesin kogu aeg, et mis pull platsil käib! Kõik olid justkui kurttummad, nagu oleksin naljaga pooleks sattunud mediteerijatega ühte flight`i. Loomulikult oli seda algul imelik kõrvalt vaadata, sest kõik olid justkui oma maailma kadunud, millest ma ei saanud algajana aru," jutustab ta läbi huumori. "See tundus algul päris ahistavana, sest mulle meeldib inimestega otse suhelda — tänapäeval ju istub enamus telefonis ja ei saa isegi süües oma nägu sealt välja."

Samas ütleb Joel, et kogu golfimaailm oma eetika, reeglite, riietuse, varustuse ja väljaku omapäraga ehk siis asjad, millest tal ei olnud alguses mitte mingisugust arusaama, ongi golfi juures kõige huvitavam osa. Sellised teadmised juba enne rajale minekut aitavad algajatel lihtsamalt mõista selle mängu tõsidust ja lõbu üheskoos. Joeli arvates tuleks kindlasti kasuks ka golfiga seotud filmid, näiteks "Tin Cup", "The Greates Game Ever Played", "Bobby Jones: Stroke of Genius", kuna need aitavad õppeprotsessi ajal mängu olemust lihtsamalt mõista ja golfi laiemale sihtrühmale huvitavamaks teha.

Joel on golfi mänginud kokku 4 kuud, tema HCP on 19 ja ta teeb jätkuvalt tööd selle nimel, et paremaks saada. Siiski vajas ta vaheldust ning ühendas töö ja kergema 9-rajalise treeningu Berliinis. "Ma pean raskuse all silmas seda, kus järjepideva ja kiire HCP langetamise ajal võib hetkeks fun kaduda," selgitab ta. "See on selline faas, kus tunned, et jääd toppama, aga tead, et järgmine uus tase on juba käega katsutav. Olen just nimelt sellises faasis kus hakkavad mängima palju olulisemad asjad kui hea löök raudadega. Samas on tekkinud see tase, mille üle ma varem naersin, et miks inimesed loobivad kaikaid loobivad metsa või vihastuvad — nüüd mõistan ma ka seda olukorda, mis kõrvaltvaatajatele võib tunduda naljakas, aga tegelikult võitled sa ise seesmiselt kuraditega."

Joel lisab, et treeneri soovitatud raamat "Golf is a Game of Confidence" on teda vaimselt harinud ja aidanud teatud olukordades ennast kokku võtta. "Võin lugejatele öelda, et ma pettusin korraks endas, kuna tööd olen teinud tõsiselt palju, mingid asjad lihtsalt jäid korraks seisma ja see tegi mind pahaseks, aga sellegipoolest, praegu olen õnnelik, kuna olen enda jaoks teinud häid mänge!"