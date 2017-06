Jälle uus võitja! Kõva löögiga Brooks Koepka võitis rekordilise skoori ja võidupreemiaga US Openi

Seitsmes golfi suurvõistlus, seitsmes esmakordne võitja järjest - Eesti aja järgi täna öösel lõppenud US Openil triumfeeris golfimaailma üks võimsama löögiga mehi, 27-aastane ameeriklane Brooks Koepka.

Koepka liikus Erin Hillsi väljakul toimunud US Openi viimasel päeval tasavägise alguse järel otsustavalt võidu suunas pärast seda, kui oli 13. rajal kahe ja poole meetrise putiga päästnud par'i ning tegi seejärel kolmel rajal järjest birdie. Ta lõpetas päeva 67 löögiga (5 lööki alla par'i) ning kogu neljapäevase võistluse saldoga -16, millega kordas US Openi rekordit.

Rekordiline oli ka esikohaauhind, mille Koepka teenis - 2,16 miljonit dollarit ehk rohkem kui golfis kunagi ühe võistluse esikoha eest saadud.

"Hämmastav nädal. Sellist emotsiooni pole ma kunagi kogenud," ütles õnnelik Koepka, kes on teel tippu teinud läbi ameeriklase kohta ebatavalise tee - pärast ülikooli lõpetamist suundus ta Euroopasse Challenge Touri pisikestele võistlustele, sai seal aastatel 2012-13 neli esikohta ja murdis suuremale areenile. 2014. aasta lõpus võitis ta juba karjääri esimese European Touri etapi, 2015. aasta algul ka esimese ja seni ainsa PGA Touri võistluse.

Atleetlik Koepka, enne US Openit maailma edetabeli 22. mees, on tuntud kui üks võimsama löögiga mehi maailma tippgolfis. US Openil oli tema keskmine avalöögi pikkus 290 meetrit. Kui selle näitaja poolest oli ta kõikide osalejate seas seitsmes, siis ülekaalukalt parim oli Koepka selle poolest, et 72 rajast koguni 62-l jõudis ta tiilt griinile vähemalt eeldatava löökide arvuga (green in regulation).

Erin Hillsis kaotasid Koepkale lõpuks nelja löögiga ja jagasid teist kohta samuti karjääri esimest suurvõitu jahtinud 30-aastane ameeriklane Brian Harman ja 25-aastane jaapanlane Hideki Matsuyama. Harman oli alustanud viimast päeva liidrikohalt ja püsis Koepkaga viigis kuni tolle kolme järjestikuse birdie'ni, millega paralleelselt Harman ise leppis 12. ja 13. rajal bogey'ga.

Suurüllatusena põrusid US Openil maailma edetabeli kolm esimest Dustin Johnson, Rory McIlroy ja Jason Day, kes kahele viimasele võistluspäevale ei pääsenud.

Golfi viimased seitse suurvõistlust on kõik andnud esmakordse major'i võitja - alates 2015. aasta PGA meistrivõistlustest Jason Day, Danny Willett, Dustin Johnson, Henrik Stenson, Jimmy Walker, Sergio Garcia ja Brooks Koepka.