Golfipubliku suur unelm jäi napilt täitumata: Brooks Koepka napsas Tiger Woodsi eest võidu

Woods jõudis pärast eraelu- ja terviseprobleeme täis aastaid lähedale oma 15. major'i esikohale, läbides viimase päeva Bellerive'i golfiklubis kõigest 64 löögiga, tema karjääri parim lõpuringi tulemus suurturniiridel.

Mullu US Openil oma karjääri esimese suure esikoha võitnud ning tänavu samas tiitlit kaitsnud 28-aastane Koepka kuulis rahva marulist kaasaelamist Woodsile ja nägi tabloolt tolle tõusu tetabelis, ent ei murdunud - 66 löögist viimasel päeval piisas talle, et lõpetada nelja päeva kokkuvõttes tulemusega -16 ja edastada Woodsi kahe löögiga.

"Teadsime täpselt, mis toimus. Oli täiesti selgelt kuulda, kui Tiger birdie' tegi," rääkis Koepka, kes aasta algul pidi neli kuud randmevigastuse tõttu mängupausil olema ning Mastersi vahele jätma.

Tänavusel golfiaastal on üks suursündmus veel ees ootamas - septembri lõpus Prantsusmaal toimuv USA ja Euroopa meeskondade iga kahe aasta järel toimuv mõõduvõtt Ryder Cup. Eksperdid on kindlad, et teise kohaga nädalavahetusel kindlustas Woods endale ka koha USA meeskonnas.