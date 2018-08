FOTOD | Golfi meistrivõistluste avapäev: kolm mängijat miinuses, Annika Meosilt taas hole-in-one

Meeste klassi liidrikohalt leiame Joonas Turba, kelle 70 lööki (-2) oli täna päeva parim. Joonas sai hakkama 4 birdiega ning sisse lipsas 2 bogey. Teist kohta hoiavad aga golfikoondise noorimad liikmed, vaid 13 aastane Richard Teder ja 16 aastane Markus Varjun, said kirja mõlemad -1. Tederilt täna 4 birdiet ja 3 bogey. Markus Varjunilt aga täna üks eagle, 12ndal rajal, kui pall 75 meetri pealt teise löögiga sisse läks. Tiitlikaitsja Carl Hellat startis küll uniselt ning tegi neljandal rajal kogunisti 8 lööki, kuid lõpetas päeva par-is ning neljanda koha jagamisega ekskoondislase Martin Järvega. Esimene pro on kuues, 2007. aasta meister Martin Toom sai kirja täna 73 lööki.

Naistes hoiab taas liidrikohta tiitlikaitsja Annika Meos, kes tegi hole-in-one soorituse kuuendal rajal. Mäletavasti lõi Annika hole-in-one ka eelmise aasta meistrivõistluste raames. Kokku on Annikal nüüd kirjas juba kolme hole-in-one. Lõpptulem Annikal täna 74 lööki (+2) ning edu lähima jälitaja Anete Liis Aduli ees on 4 lööki. Kolmandat kohta hoiab Karola Soe tulemusega +8.

Võistlused jätkuvad homme. Pühapäevasest viimasest võistluspäevast teeb Delfi TV otseülekande algusega kell 13.