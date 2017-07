Eesti parimad golfimängijad püüavad Baltikumi vanimal golfiturniiril karikat koju jätta

Eesti tippgolfarid Sander Aadusaar ja Mark Suursalu astuvad täna Niitvälja golfiväljakul võistlustulle 140 golfimängija eesotsas, vastaseks 23 golfiprofessionaali lähiriikidest. 10 000-eurose auhinnaraha nimel võistlevad 3-päevasel XXV Niitvälja Karikas by Danske Bank turniiril lisaks Margile ja Sandrile mitu soome tippu, naabrid Lätist ja endine Euroopa tuuri mängija, möödunudaastase Niitvälja karika võitja Peter Gustafsson Rootsist. Värvi annab võistlusele Eva Baraschi Šveitsist – esimene naisproff, kes meeste vastu võistlustulle läheb.

Neljapäeval toimunud tuulisel soojendusvõistlusel ehk pro-am’il oli esinelik väga intrigeeriv. Esikohta jagasid eelmise aasta kaks parimat ‒ Peter Erofejeff (Soome) ja Peter Gustafsson (Rootsi) ‒ 73 löögiga ning neile järgnesid kolmandat kohta jagades Mark Suursalu ja Sander Aadusaar 75 löögiga.

Võistlusel osaleb kogu Eesti amatööride koondis, kuid ka neil on ees tõsine väljakutse koduväljakueelis maksma panna, sest vastu astub läbi aegade tugevaim koosseis mängijaid Soomest ‒ kohal on endine tippsuusajata Jari Isometsä ja tema poeg Eetu Isometsä, kes lendab pühapäeval võistluse lõppedes Tallinnast otse Austriasse Soome koondise juurde osalemaks Euroopa tiimide meistrivõistlustel.

Lisaks on kohal mängijaid Lätist, Leedust, Rootsist ja Tšehhimaalt. Kokku on sellel aastal esindatud mängijad kaheksast riigist ja nende keskmine HCP on 6,6 (läbi aegade kõrgeim karikal).

XXV Niitvälja Karikas by Danske Bank on Baltikumi vanim golfiturniir, mis sai alguse 1993. aastal, kui Niitvälja Golf – Eesti golfi kodu ‒ avati. Amatööride hulgas ihaldatuim Eesti golfikarikas sai veelgi kaalu juurde, kui 2014. aastast kaasati võistlusele auhinnaraha ja professionaalsed golfarid.

Kõikidel huvilistel on võimalik iga päev võistlusi tasuta vaatama tulla ja mängijatega kaasa jalutada ning pühapäeval on võimalik võistlusi jälgida interneti-TV-st.