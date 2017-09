Eesti golfikoondislane sai võimaluse osaleda mainekal võistlusel

Kevin Christopher Jegers Foto: Eesti Golfi Liit

12.-14. septembril osales Eesti golfikoondislane Kevin Christopher Jegers Suurbritannias mainekal The Duke of York golfivõistlusel. Nimetatud jõuproov on ainuke juunioride golfivõistlus maailmas, mida mängitakse open championship väljakul. Igal võistluspäeval pidid võistlejad läbima ühe löögimängu ringi.