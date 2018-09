Eesti golfikoondis sai MMil kõigi aegade parima koha

Joonas Turba: „Olen enam-vähem võistlusega rahul, kindlasti jäi mul paar putti väljakule kunmitama, lihtsad vead ja otsused. Aga üleüldiselt mängisin siiski kokku -1, mille võtaksin iga kell. Putt oli kindlasti üks tugevam osa mängust, mis üllatas ja lühikesi raudasid lõin ka paremini kui varem. Sellise võistlusega on tore hooaega lõpetada ja vaikselt üle minna talveperioodi.“

Carl Hellat: „Turniir ei osutunud minu jaoks väga edukaks, väga palju lööke jâi puttamise taha, kuid ülejäänuga saab rahul olla.“

Kevin Christopher Jegers: „Oli tore sellisel võistusel osaleda, sai kõvasti kogemusi juurde. Kahjuks aga oma mänguga rahule kokkuvõttes ei jäänud. Putt vedas mind väga palju alt ning lisaks sellele suutsin viimasel päeval lüüa palli õhust vastu lippu nii, et see veeres tagasi vette ja tulemuseks oli lõpuks üheksa sel rajal. Õnneks sain viimased kaks päeva oma drive tagasi heaks, aga sellest ei piisanud see kord.“