Eesti golfikoondis MM-i avapäeva järel 41. kohal

Turba: „Olen tänase mänguga rahul. Algus oli raske, eksisin esimesel valesse kohta ja pidin lay-upi mängima ja bogey peale minema. Teised kaks bogey tulid lähimängust, ei suutnud chipi/bunkrilööki lähedale lüüa. Ülejäänud rajad olin alati regulariga griinil, aga ei suutnud olla piisavalt lähedal, et birdiesid lihtne realiseerida oleks.“

Hellat: „Bogeyd tulid enamasti sellest alguses et eksisin väga halbadesse kohtadesse kust par-i oli raske päästa, hiljem sain mängu natuke paremini jooksma kuid ei realiseerinud birdie võimalusi ära. Üldiselt olen rahul, sest olen hakanud palli natuke paremini lööma.“

Peatreener Paul Põhi: „Poistel oli rabe start, pärast esimest 7 rada olid kõik +3 peal. Eksiti valedesse kohtadesse ja sealt on bogeyd kerged tulema. Ehk mängis rolli ka väike võistlusnärv ja hommikune väga jahe ilm. Bunkreid on väljakul tõesti väga palju ja enamus nendest on sellised, kus lühemad poisid isegi lipu otsa ei näeks. Väljak plaanis ühel hetkel ka osad bunkrid kinni ajada aga kuna Colin Montgomerie oleks siis oma nime väljakult ära võtnud, siis seda ei tehtud. Mänguringi teisel poolel poisid kogusid end ning eksimusi tuli hulka vähem. Sisse kukkusid ka mõned birdie putid ning saime lööke tagasi. Lõpetame tänase päeva kerge treeninguga ning suunudme varem ööbimispaika, et lõpuks ka välja puhata. Kolm pingelist päeva on veel ees ning tuleb kehale puhkust anda. Poisid on ise tänase koondtulemusega rahul ning meeleolu hea.“

Kui täna mängiti Montgomerie nime kandvat väljakut, siis homme mängivad eestlased MMi teist väljakut, mis kannab nime O’ Meara. Eestlased homsed stardiajad: Carl Hellat (15:21), Kevin Christopher Jegers (15:32) ja Joonas Juan Turba (15:43).