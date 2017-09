Eesti golfikoondis alustab hooaja kõige tähtsamat võistlust

20.-23. septembrini osaleb Eesti golfikoondis, koosseisus Carl Hellat, Kevin Christopher Jegers, Mattias Varjun, Markus Varjun, Timo Raukas ja Joonas Turba Poolas European Boys’ Team Championship Division 2 rahvusvahelisel võistlusel. Division 2 puhul on tegemist hooaja kõige tähtsama võistlusega, kuna parimad saavad osaleda järgmise aasta European Boy’s Team Championship võistlusel.

Koondise peatreeneri Timo Karvineni sõnul on ettevalmistus võistluseks olnud hea. „Väljaku rajad on üpris pikad. Seetõttu on meie eesmärk teha hea start, kuna võib tekkida olukord, kus me ei saa kehvade ilmastikuolude tõttu igal võistluspäeval mängida“, sõnas ta. Samuti lisas peatreener, et koondislastel on olemas hea rahvusvaheline kogemus: „Oleme võistelnud väga hästi Soomes Vierumäki golfiväljakul ning näiteks ka Kevin Christopher Jegers on käinud võistlemas mainekal The Duke of York võistlusel,“ lisas peatreener.

Esimesed kaks päeva toimub võistlus löögimängu formaadis, kus mõlemal päeval läbivad võistlejad ühe ringi ehk 18 rada. Arvestatakse viit parimat tulemust ning nende alusel selgitatakse võistlejate järjekord ja grupid järgmiseks kaheks võistluspäevaks.

Esimese grupi võistlejad mängivad kahel viimasel võistluspäeval rajamängu, kus päeva esimeses pooles on moodustavad iga riigi võistlejad kaks foursome’i paari. Päeva teises pooles mängivad iga riigi viis võistlejat individuaalselt rajamängu. Teise grupi võistlejad mängivad kolmandal ja neljandal võistluspäeval ühe foursome’i ning neli võistlejat individuaalselt rajamängu.

Eesti golfikoondis on ellu kutsutud eesmärgiga esindada Eestit individuaal- ja meeskonnavõistlustel nii profi- kui amatööritaseme arvestuses.

Eesti golfikoondises on hetkel 13 aktiivset liiget:

Sander Aadusaar (PRO)

Anete Liis Adul

Carl Enn Hellat

Kevin Christopher Jegers

Aaron Kobin

Marten Palm

Ralf Henri Põldoja

Timo Raukas

Mark Suursalu (PRO)

Richard Teder

Joonas Juan Turba

Mattias Varjun

Markus Varjun