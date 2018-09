Eesti golfi meistrivõistlustel on enne viimast päeva juhtimas tiitlikaitsjad

Hellat mängis täna 70 lööki (-2), tehes kolm birdiet ja vaid eelviimasel rajal tema jaoks ehk kaheksandal lipsas sisse bogey. Teist kolmandat kohta jagavad Markus Varjun (täna +1) ja Joonas Turba (täna +2), kes jäävad liidrist maha kahe löögiga. Neljandaks tõusis Kevin Christopher Jegers (täna -1), kes kaotab esikohale hetkel neli lööki.

Jegersi päeva tipphetk saabus Niitvälja 15ndal rajal, kui pärast head avalööki õnnestus raud-4 abil pall toimetada saarerajal lipule piisavalt lähedal, et eagle sisse putata. Viiendat kohta on jagamas resultaadiga +4 Marten Palm (täna par), Egert Põldma (täna par) ja Richard Teder (täna +5).

Naistest on juhtimas Annika Meos teiste ees juba kalendriga, kui nii võib öelda. Täna temalt 73 lööki ning kokku +3 kahe päeva järel. Karola Soe on teisel kohal tulemusega +17 (täna +10) ning kolmas on Anete Liis Adul tulemiga +19 (täna +13). Teisele-kolmandale kohale läheb homme ilmselt tõsiseks heitluseks, kuna Liis Kuuli ja Kadi Hilpus Meldrum kaotavad Adulile vaid ühe löögiga.

Delfi TV teeb homme alates kella 13-st võistlusest otseülekande.