Eesti Golfi Liit sai uue presidendi

Mölder on peamiselt tervishoiuvaldkonnas tegutsev ettevõtja, kes on varasemalt juhtinud Quattromedi ning TREV-2 ja kuulunud Teenusmajanduse Koja juhatusse. Muude kohustuste kõrval täidab Mölder ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu esimehe rolli.

EGL-i andmetel on hetkel Eestis 10 avalikku golfiväljakut, golfi harrastab aktiivselt üle 3000 inimese ning golf toob Eestile sisse ca 5 miljonit eurot turismitulu. Potentsiaali on aga Mölderi sõnul palju rohkemaks: „Golfi imidž Eestis ei ole kaasas käinud ala arenguga maailmas – golfi peetakse Eestis kahjuks jätkuvalt väikese seltskonna kalliks lõbuks. See ei pea nii olema – golf on rahalises mõttes kättesaadav palju suuremale osale elanikkonnast, kuid inimesed pole seda lihtsalt veel enda jaoks leidnud. Üheks minu eesmärgiks on golfi toomine inimestele lähemale. Võin kinnitada, et see sobib nii vanemaealistele kehalise aktiivsuse säilitamiseks, kui ka lastele füüsiliste oskuste ja koordinatsiooni arendamiseks“, ütles Mölder.

Teiseks valukohaks on golfi harrastamise võimaluste ebaühtlane jaotus Eestis. Kui Tallinna ja Pärnu ümbruses, Saaremaal ja Kagu-Eestis on golfi infrastruktuur välja arendatud, siis näiteks Kirde-Eestis see sisuliselt puudub. Ma loodan, et lähiaastatel suudame käivitada ka protsessid, et üle Eesti oleks golf paremini kättesaadav.