Eesti elukutseline golfar sai ainulaadse võistluskogemuse

17.-18. augustil osales Eesti golfikoondise liige ja elukutseline golfar Sander Aadusaar rahvusvahelisel Viking Challenge võistlusel.

Kolme võistluseelse ja kahe võistluspäeva jooksul sai Aadusaar esmakorde tuuril mängimise kogemuse. Teisel päeval lükati starte kuue tunni võrra edasi, kuna öösel sadanud vihma tõttu oli väljak mängimiskõlbmatu. Aadusaar sai siiski oma teise päeva mänguringi napilt enne pimedat lõpetatud tulemusega +3 (75, 75). Oli ka võistlejaid, kes said edasi võistelda alles järgmise päeva teises pooles.

Kuigi Aadusaar seekord 60 parima hulka ei saanud, oli toimunud võistlus tema jaoks uus ja hoopis teistsugune kogemus: „Sain teada, milline on erinevus Nordic League ja Challenge Touri vahel“. Samuti sai ta näha, kui hästi on võistlus korraldatud ning kuidas mängivad ja harjutavad sealsed mängijad. Aadusaare sõnul jäi võistlusest väga hea tunne. „Kogu võistlus andis mulle kõvasti motivatsiooni, et uuesti Challenge Tourile võistlema saada,“ sõnas ta.

Viking Challenge on neljapäevane löögimängu vormis võistlus, kus igal päeval mängitakse üks ring ehk 18 rada. Viimasele kahele ringile pääsevad mängima 60 parimat golfarit. Viking Challenge on Challenge Touri osavõistlus.