Autoroolist alkoholijoobes tabatud Woods: tegu polnud alkoholiga, vaid ravimite ootamatu reaktsiooniga

USA golfilegend Tiger Woods arreteeriti eile varahommikul oma kodu lähistel Floridas Jupiteris, sest juhtis autot alkoholijoobes.

"Ma mõistan olukorra tõsidust ja võtan täieliku vastutuse. Tahan siiski inimestele öelda, et tegu polnud alkoholiga. See oli ravimite ootamatu reaktsioon. Ma ei mõistnud, et ravimid mind nii tugevalt mõjutada võivad," sõnas 41-aastane Woods oma ametlikus teadaandes.

Woods paraneb parasjagu operatsioonist, mis hoiab ta golfiväljakutelt eemal kogu suve.