Austraalia tippgolfar otsustas leukeemiaravi lõpetada

Austraalia tippgolfar Jarrod Lyle andis sotsiaalmeedias teada, et on otsustanud oma pikaaegse võitluse leukeemiaga lõpetada ning jätkata palliatiivset ravi kodus lähedaste seas.

Profikarjääri jooksul 2008. aastal kaks turniirivõitu saanud Lyle sai esimese leukeemia diagnoosi teisemlisena, haigus andis endast uuesti märku 2012. ja 2017. aastal.

36-aastase Lyle'i naine Briony kirjutas mehe eest Facebooki, et ta jõudis punkti, kus ravi enam positiivseid tulemusi ei andnud.

"Mu süda murdub seda sõnumit kirjutades," algab postitus. "Täna hommikul otsustas Jarrod lõpetada aktiivse ravi ja alustada palliatiivset ravi. Ta on andnud kõik, mis tal anda on ning tema vaene keha ei suuda rohkem. Toome ta lähipäevil kodule lähemale, et ta saaks viimaks haiglast lahkuda."

"Enam pole aega seda sõnumit kõigile eraldi kirjutada, seega ma ei suuda piisavalt vabandada, et ma seda uudist perele ja sõpradele individuaalset ei teatanud."

"Jarrod teab, et ta on armastatud ning need tuhanded palved ja head soovid, mis talle on edastatud, on teda uskumatult rasketest aegadest läbi aidanud. Aga talle on nüüd piir ette tulnud ning arstid on viimaks nõustunud, et nad ei suuda enam positiivse tulemuse poole püüelda."

"Kui aeg on sobiv, kirjutan mälestustseremoonia detailidest. Senikaua palume, et te meie privaatsust sel raskel ajal austaksite."