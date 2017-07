Aston Martin meelitab Eesti ja lähiriikide golfareid Otepääle

Lyoness Golf Trophy 2017 on juba teist aastat toimuv golfivõistlus, kus hole-in-one'i eest saab võita silmailu ja tuuletõmmet pakkuva Aston Martini sportauto või mõne muu sobiva kuni 50 000 eurot maksva sõiduki Mobile.ee valikust. Suurejoonelise golfisündmuse nimisponsor on maailma suurima kauplemisvõrgustiku Cashbackworldi taga olev Lyoness, mis läbi sooduspakkumiste ja cashback'i koondab endas seitse miljonit ostlejat ning 75 tuhat kaupmeest 47 riigis.

„Juba teist aastat oleme koostöös Lyonessi ja Mobile.ee-ga korraldamas golfivõistlust, mille auhinnalaud on eriti rikkalik. Eelmisel aastal jäi hole-in-one löömata, kuid kindlasti tulevad paljud golfarid seda tänu Aston Martinile või väljapandud 50 000 eurole taas püüdma,“ rääkis Otepää Golfikeskuse (http://www.otepaagolf.ee/) tegevjuht Kristi Laur. “Kes võidutabamust lüüa ei suuda, saab loota fortuunale, et lennata juba oktoobris koos kaaslasega Lyonessi kulul Italian Openile (74° Open D'Italia).



Foto: Mats Soomre



Formaadi poolest on võistlus Greensome HCP punktimäng, kus mängitakse paarides ja kõik mängijad võistlevad ühes kategoorias. Paarimehe olemasolu ei ole kohustuslik, selle pakub välja ka stardigruppide loos. Peaauhinnale lisaks on partnerid lubanud veel palju väiksemaid auhindu. Auhinnasõidukilt tulumaksu tasumise on korraldajad samuti juba enda peale võtnud.

Kaupmehed on Lyonessiga rahul

Lyoness Eesti juht Indrek Habaki sõnul on Lyoness Eesti partnerettevõtete arv kasvanud nelja aastaga nullist 550-le ning ligi 180 000 igapäevaste hüvede kasutajani. Seetõttu on just golfiüritus üheks võimaluseks partnereid kokku kutsuda ja koos aega veeta. „Kuna golf on üsna paljude kaupmeeste hobi ja Otepää Golfikeskus meie partner, siis oleme otsutanud just seal oma vabamas vormis kokkusaamise korraldada ja ka kõiki teisi golfareid mängima kutsuda.“

Lyonessi partnerettevõtete arvu kiiret kasvu saab ennekõike põhjendada sellega, et rohkearvuline, jõudsalt paarisajale tuhandele lähenev Eesti tarbijate hulk võimaldab jaekaupmeestel leida uusi kliente, kes seni ilmselt konkurentide juures oma rahakotti tuulutanud. Näiteks kontoritarbeid müüva Charlot OÜ tegevjuhi Kuno Pindmaa sõnul liitusid nad Lyonessiga mullu oktoobris pärast seda, kui olid püüdnud pikka aega tulutult käivet ise uute klientide läbi kasvatada. „Vähem kui aastaga on Lyonessi süsteem meile juurde toonud üle 2000 uue kliendi ja kümneid tuhandeid lisakäivet,“ lausus ta. „Kuigi eesmärkideni on veel pikk maa minna, on hetkel asi meie jaoks positiivne ja kasulik. Pooleaastane testimine tõestas koostöö tasuvust lausa sedavõrd, et juunis otsustasime liituda Lyonessiga ka Lätis ja Leedus.“



Kuno Pindmaa Charlot OÜ

Eelmisel aastal võitsid Lyoness Golf Trophyl VIP-pääsmed Italian Openile abielupaar Anu ja Paul Toomas, kes on Otepää Golfiklubi pikaajalised liikmed.

Sel aastal toimub Lyoness Golf Trophy neljapäeval, 13.juulil. Toetajate ja auhinnalaua sisustajate seas on ettevõtted, nagu Charlot, TradeHouse, Medserv Grupp, Viikingite Küla, Kopla, Otepää Golfikeskus, uus hotellimajutust pakkuv William Villa Otepäält. Samuti loodus-, naha- ja jumestustooteid ning toidulisandeid pakkuv Dermosil ja mitmed teised.

Registreeruda saab võistlusele siin.