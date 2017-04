VIDEO: Margus Silbaum avab, mis on miinimumpakett pikaealiseks eluks

Oled see, mida sööd. Millal Sina viimati lasid oma verd analüüsida? Kuidas on Sinu üldine enesetunne? Videos jagab toitumisspetsialist Margus Silbaum kasulikke soovitusi, kuidas elada pikk ja terve elu.

Margus Silbaum on toitumisspetsialistina aastaid loengute ja vereproovikonsultatsioonide kaudu tõstnud inimeste terviseteadlikkust, julgustades tihedamalt jälgima enda tervisenäitajaid nii vereproovides kui ka üldises füüsilises võimekuses.

Oma sõnumi edastamisel tugineb ta ainulaadsele inimestelt aastatega kogutud andmebaasile, milles on tuhandeid vereproove ja nendele proovidele eelnevaid väga täpselt üles märgitud toitumise, rasvapõletus, lihastoonuse, spordiga seotud infole. „Kasutades professionaalset analüüsi tarkvara võimaldab see kogutud infost välja sõeluda väga olulist infot meie isikupära kohta,“ ütleb Margus. See on ainulaadne lähenemine, sest seni pole mitte keegi ei riiklikult ega muud moodi inimestelt nii põhjalikke andmeid kogunud ja neid siis professionaalse analüüsi tarkvaraga uurinud.

Marguse põhisõnum on järgmine: meie vereproov näitab nii eelnevalt elatud elu osas ja tuleviku mõttes pea kõike, alates toitumisest, rasvapõletuse efektiivsusest, kuni haiguste ja inimese pikaealisust mõjutavate markeriteni välja. Paludes kõigil vähemalt korra aastas vereproovi kaudu selgeks teha need kitsaskohad, mis otseselt mõjutavad meie tervelt elatud aastaid. Mitte keegi meist ei taha tulevikus voolikute küljes elada, aga paraku riiklik statistika seda suunda meile näitabki. Elame tervelt vähem aastaid kui varem, samas on eluiga meil üldiselt kasvav, mis tähendab, et meid hoitakse elus tänu meditsiini arengule, aga terveks meid ei ravita. „Selle eest peame ise hoolt kandma, elukestev liikumine ja verepildile vastav toitumine on miinimumpakett,“ ütleb Margus.

Fitnessikuul on kõik huvilised, sõltumata vanusest, soost ja kehalisest vormist, oodatud tutvust tegema fitnessi võimalustega. Jõukohase ja meelepärase treeningu leiab lihtsalt ja mugavalt igaüks – on see siis rühmatreening või individuaalne kava jõusaalis, terviserajal või kodus.

Aprill on Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ning Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu eestvedamisel käesoleval aastal kuulutatud fitnessikuuks.

Rohkem infot Marguse kohta leiad: https://www.sparta.ee/