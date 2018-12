Uskumatu loosiõnn! Raivo E. Tamm pääses 50 000 inimese seast osalema legendaarsele Hawaii Ironmanile

Endine triatleet Ain-Alar Juhanson kinnitas Delfile ja Eesti Päevalehele, et Raivo E. Tamm kuulus nende kümne õnneliku hulka, kes said 50 000 inimese konkurentsis pääsme maailma mainekaimale triatlonivõistlusele.

"Raivole tõesti naeratas selline õnn. Loosimise korraldus nägi välja selline, et kõigi vahel, kes olid end maailmas 2019. aasta Ironmanidel poolpikale või täispikale triatlonile kirja pannud, loositi välja ihaldatud võimalus Hawaii Ironmanile pääseda," rääkis Juhanson.

"Olin Raivoga täna õhtul juba põgusalt ühenduses, aga ta ei osanud veel öelda, kas ta läheb. Algul arvas ta kirja nähes, et see on mingi pahakiri, aga kõik on ametlik," muheles Tallinn Ironmani peakorraldaja.

"Mina soovitaksin tal küll osaleda. Tema viimase kahe aasta tegemisi arvestades oleks see igati uhke jätk. Aga eks ta peab nüüd ise otsustama," jätkas Juhanson.

Vaikse ookeani Hawaii saarestikus toimuv triatlonimaailma tippsündmus leiab järgmisel aastal aset 12. oktoobril. Oma osalemisest tuleb Tammel korraldajatele teada anda jaanuarikuu jooksul.

Juhanson usub, et finantside taha osalemine ei jää: "Kindlasti ei ole seal osalemine odav lõbu. Registreerimistasu ja reisikulud jne, aga kui sinna kvalifitseerutakse, siis leitakse ka rahalised vahendid."