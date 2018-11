TV3 VIDEO | Raivo E. Tamm sai triatloniliidult aasta innustaja ja eeskuju tiitli

"See on fantastiline spordiala, see on nii vaheldusrikas. Eesti võistlused on nii erinevad, erinevad distantsid, kõigile midagi. Sellepärast julgengi kõiki kutsuda - tulge triatloni tegema!" sõnas Tamm TV3-le.

2018. aasta oli Eesti triatloniajaloo kõige rahvusvahelisem ja osalejaterohkem triatlonihooaeg ning harrastajate hulk on tõusuteel. IRONMAN 70.3 Otepää poolpikk ja IRONMAN Tallinn täispikk triatlon toimub ka uuel, 2019. aastal, kuhu on registreerunud juba üle 800 osaleja enam kui 30-st riigist. Lähiajal saab avalikuks ka triatlonihooaja 2019 kalender erinevate võistlustega.