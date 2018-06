Triatlonipisik on nakkav. Türnide pere näide

Triatlonipisik võib vabalt kanduda edasi isalt lastele. Just nii juhtus Türnide peres.

Triatloni harrastava Toomas Türni mõlemad lapsed, kes tegelevad ujumisega, jõudsid isa eeskujul ka triatlonini. Toomas treenib triatlonideks ja osaleb sageli Igamehetriatloni etappidel ning tänaseks 11-aastane Annabel ja 9-aastane Alexander olid mõlemad tihti raja ääres kaasas. „Kui poodiumile tõusin, oli vaja see järele teha. ja nii ta läks,” ütleb Toomas.

Tahe olla parem

Toomas rõhutab, et laste puhul pole oluline siiski mitte tulemus, vaid osavõtt. „Lastel peavad olema mõistlikud distantsid, et nad ei väsiks liialt ära ja ei tekiks ebameeldivat tunnet,” kinnitab ta, et laps peab saama hea emotsiooni. „Mõlemad lapsed tahavad igal järgneval korral paremini esineda ja analüüsivad omavahel, mis läks kehvasti ja kus aega võita,” kiidab Toomas ja lisab, et on hea, kui lapsel jääma kripeldama tunne, et järgmine kord tahaks veelgi paremini.

Samas on Toomas näinud, kuidas emad-isad sunnivad last raja ääres enam pingutama. „See pole mõttekas, ei tohiks unustada, et tegu on siiski lastega, ning mõistusega peavad asja võtma just vanemad,” räägib ta ja usub, et lapse saavutamissoov on suurem, kui emotsioon säilib hea.

Raja ääres palju ergutajaid