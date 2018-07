Suurepärane! Marko Albert võitis triatloni MM-il pronksmedali

Rahvusvahelise Triatloni Liidu (ITU) poolt korraldatavatel maailmameistrivõistlustel Taanis, Odenses, saavutas raudmees Marko Albert pika distantsi võistlusel pronksmedali. Tiitlivõistluse distantsiga 3 km ujumist, 120 km rattasõitu ja 30 km jooksu läbis eestlane ajaga 5 tundi 22 minutit ja 27 sekundit.

„Peale möödunud aasta Hawaiid hakkasin mõtlema, et mis võiks olla see, mis mind triatlonis veel kannustaks. Milline võistlus on see, kuhu ma ei ole jõudnud, kuid alati olen vesise suuga tulemusi vaadanud? Väljavalituks osutus ITU MM,“ rääkis karjääri lõpusirgel liikuv Albert otsusest Odenses tiitlivõistlustel osaleda.

Kuigi tegemist oli natukene lühema distantsiga kui traditsiooniline Ironmani täispikk triatlon, olid MM-il konkurentsis mitmed tugevad Ironman profid eesotsas prantslase Cyryl Viennot´iga, aga ka kolm aastat tagasi esimesel Ironman 70.3 Otepääl võidu noppinud ukrainlase Viktor Zjemtseviga.

Albert alustas võistlust tugeva ujujana omaselt liidrina, läbides 3 km ujumisdistantsi parima ajaga 36.54. Tihedalt Alberti kannul sööstis kaldale üks võistluse suurfavoriite, hispaanlane Pablo Dapena Gonzales, kümmekond sekundit hiljem ameeriklane Thomas Roos ja Venemaa triatleet Nikolai Jarošenko.