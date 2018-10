Spordiajalugu teinud Rait Ratasepp võetakse Tartus pidulikult vastu

Rait Ratasepp läbis 23. septembrist 12. oktoobrini Kanaari saarel Fuerteventural iga päev ühe täispika triatloni. Katsumusega finišisse jõudmiseks pidi ta läbima 76 km vees, 3600 km rattal ning 844 km joostes - ja seda väga raske profiiliga rajal ning enam kui 30-kraadises kliimas. Finišisse jõudmine võttis tal aega 238:52:34. Sellega püstitas ta ka 20-kordse ultratriatloni maailma tippmargi, lüües kehtivat rekordit enam kui 13 tunniga.

Eestlasega korduvalt võistlusrada jaganud, 2016. aastal Šveitsis laugel maal 20-kordse ultratriatloni maailmarekordi püstitanud David Clamp rõõmustas Ratasepa saavutuse üle: “See on silmapaistev sooritus, eriti arvestades, et Rait tegi seda kõike üksi. On au anda maailmarekordiomaniku tiitel üle niivõrd heale mehele ja sportlasele kui seda on Rait.”

Lisaks maailmarekordilisele ajale püstitas Eesti ultratriatleet ka Kanaari saarte rekordi ning isikliku rekordi, mis on ühtlasi ka Eesti rekord - kõige rohkem järjestikel päevadel täispikke triatloneid läbinud mees Kanaari saartel ning Eestis.

Paralleelselt Ratasepale läbis 20-kordset ultratriatloni ka neli tiimi - korporatsioon Indla naiskond, tiim Wallenium, Moller Auto Viru ning Diatleedid. Tiimide katsumuseks oli läbida 20 päeval üks täispikk triatlon meeskonna peale - ja seda kodu, töö ning muude kohustuste kõrvalt. Pilootprojektina tegi 20-kordse ultratriatloni läbi ka Škoda Tallinn meeskond, kes innustamaks teisi, näitas, et see väljakutse on raskustest hoolimata ja üksteist meeskonnas toetades, tehtav. Ka kõik tiimid on vastuvõtule palutud.