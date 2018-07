Saskia Alusalu paneb end proovile IRONMAN Tallinn täispikal triatlonil

Kiiruisutaja Saskia Alusalu paneb ennast proovile augustis toimuval IRONMAN Tallinn täispikal triatlonil.

Täispikk triatlon on 3,8 km ujumist, 180 km ratast ning 42,2 km jooksu ning seda saab läbida ka võistkonnaga. Heli Hiiemäe, Tallinnas toimunud taliujumise MMi hõbemedali võitja ujujana, Saskia Alusalu ratturina ning Kaisa Kukk jooksuetapil osalevad võistkonnaga FreeSpirit 4. augustil toimuval IRONMAN Tallinn triatlonil.

Paide ujumisklubis treenival Hiiemäel ning jooksjal Kukel, Eesti meistril maratonis ja teistel distantsidel, on triatlonikogemus võistkonnaga osalemisest olemas. Alusalul mitte ning ta tunnistas, et kuigi on sellel aastal omajagu rattatreeninguid teinud, siis nii pikka distantsi pole ta varem läbinud. Hetkel Saksamaal jäälaagris viibides ta spetsiaalselt rattasõiduks harjutada ka ei saa, mistõttu võtab ta seda kui üht ägedat katsumust, mida ära teha.

Kaisa Kukk lisas, et tema osalemine esimesel IRONMAN Tallinn triatlonil on kindlasti ühelt poolt austusavaldus ja samas on suur rõõm esimest korda täispikal triatlonil võistkonnaga kaasa teha, seda enam, et on ka EV100 aasta, mis oleks ühtlasi ka ilus kingitus oma riigile. "Igal juhul olen õnnelik, et meil on nii super tiim, saab uue kogemuse võrra rikkamaks ja on omajagu ootusärevust, kuidas meil lõppkokkuvõttes läheb”.