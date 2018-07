Saskia Alusalu ja Kaisa Kukk panevad ennast proovile IRONMAN Tallinn täispikal triatlonil

Kaisa Kukk lisas, et tema „osalemine esimesel IRONMAN Tallinn triatlonil on kindlasti ühelt poolt austusavaldus ja samas on suur rõõm esimest korda täispikal triatlonil võistkonnaga kaasa teha, seda enam, et on ka EV100 aasta, mis oleks ühtlasi ka ilus kingitus oma riigile. "Igal juhul olen õnnelik, et meil on nii super tiim, saab uue kogemuse võrra rikkamaks ja on omajagu ootusärevust, kuidas meil lõppkokkuvõttes läheb”.

Ligi 50 registreerunud võistkonna seas on palju erinevate spordiklubide esindajad, näiteks esimesena registreerus jooksuklubi ProRunner, kuid ka mitmeid ettevõtete, asutuste ja sõprade võistkondi, et osaleda esimest korda toimuval IRONMAN Tallinn triatlonil 4. augustil. Arvestus toimub nii naiste-, meeste- kui ka segavõistkondade arvestuses. Kokku on pealinnas toimuvale täispikale triatlonile startimas hetkeseisuga nii individuaalosalejaid kui ka võistkondi üle 1300 osalejaga rohkem kui 50 riigist.

IRONMAN triatloninädala raames toimuvad lisaks täispikale triatlonile Pom’bel IRONKIDS lastevõistlused 1. augustil, Seve Ehituse heategevusjooks 3. augustil ning Telia 4:18:4 Tallinna lühitriatlon 5. augustil.