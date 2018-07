Ratasepp stardib kolmekordsel ultratriatlonil Austrias

Ratasepp tõdeb, et ettevalmistused selle aasta võistlusteks on kulgenud üle ootuste hästi: "Treeningute ja enesetunde võrdlus eelmise aastaga näitab suurt arenguhüpet. Treeningud võistlusrajal näitasid samuti, et eeldused kiireks ajaks on olemas. Loodetavasti õnnestub see hea vorm suurepäraseks tulemuseks vormistada. Samas, nii meeletute distantside juures tuleb alati olla valmis ootamatusteks."

Austria 3-kordse ultratriatloni MK-etapp ja sellele vahetult järgnev 3-kordse ultratriatloni MM-etapp Saksamaal on ultratriatleedi jaoks olulised katsumused enne hooaja põhikatsumust, mille ta korraldab endale ise. 23. septembril alustab Ratasepp ennekuulmatu ettevõtmisega. Nimelt võtab ta esimese sportlasena maailmas Fuerteventura rasketes tingimustes ette 20-kordse ultratriatloni. Katsumuse raames tuleb tal 20 järjestikusel päeval läbida iga päev 3.8 km ujumist, 180 km ratast ning 42.2 km jooksu. 20 päeva peale läbib mees 76 km ujudes, 3600 km rattal ning 844 km joostes.

Loe lähemalt, miks Ratasepp sellise erakordse katsumuse ette võtab ning toeta mahuka eelarvega katsumuse edukat korraldamist sportlase veebilehel www.raitratasepp.ee. Kõigi toetajate vahel loositakse välja mitmeid auhindu ultratriatleedi koostööpartnerite poolt.

