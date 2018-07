Ratasepp kaitseb Saksamaal kolmekordse ultratriatloni MM-l esikohta

Võistluse eel hindab Ratasepp oma füüsilise vormi heaks. “Vähemalt treeningute pinnalt on alust arvata, et Austria võistlusest olen ilusti taastunud. See aga on ultratriatloni juures ainult üks oluline aspekt. Sellise katsumuse läbimiseks tuleb olla ka vaimselt valmis. Kuidas mu vaimne valmisolek ja kannatusvõime Austria võistlusest on taastunud, seda saan teada alles võistluse lõpuosas. Kindlasti annan endast parima ja loodan võistluse võita, kuid lihtne see olema ei saa. Suurimat heameelt teeks see, kui suudaksin lõpetada katsumuse enda isikliku rekordi lähedase ajaga. Praegune parim aeg on 32:57:01,” rääkis Ratasepp, lisades, et kirss tordil oleks, kui see tagaks ka esimese koha.

Ratasepp teab juba omast kogemusest, et võistlusrada on selles formaadis ultratriatloni jaoks üks raskemaid. Kuid kindlasti on tema eeliseks, et ta on kolmekordseid ultratriatlone kolmel korral teinud. Ujumisdistants läbitakse 50 m basseinis. 11,4 km läbimiseks ujuvad võistlejad 228 basseinipikkust. 540 km sõidetakse 8,06 km ringil. Kokku tehakse 67 ringi. Jooks toimub 1,32 km ringil. Kolme maratoni jooksmiseks tuleb joosta 96 ringi.

Võistluse start antakse homme, 27. juulil Eesti aja järgi kell 8 hommikul. Võistluse stardis on 52 sportlast, neist kaheksa naised. Võistluse limiit on 58 tundi. 2017. aastal ületas Ratasepp finišijoone ajaga 34.19.34 ning aasta varem 33:40:53.

Saksamaa 3-kordse ultratriatloni MM-etapp on ultratriatleedi jaoks oluline võistlus enne hooaja põhikatsumust, mille ta korraldab endale ise. 23. septembril alustab Ratasepp ennekuulmatu ettevõtmisega. Nimelt võtab ta esimese sportlasena maailmas Fuerteventura rasketes tingimustes ette 20-kordse ultratriatloni. Katsumuse raames tuleb tal 20 järjestikusel päeval läbida iga päev 3.8 km ujumist, 180 km ratast ning 42.2 km jooksu. 20 päeva peale läbib ta 76 km ujudes, 3600 km rattal ning 844 km joostes.