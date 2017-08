Rait Ratasepp murdis Šveitsi 10-kordse ultratriatloni rattadistantsi selgroo - 900 km sai läbitud

Rait Ratasepp murdis Šveitsi 10-kordse ultratriatloni rattadistantsi selgroo, kui lõpetas täna kell 9.28 Šveitsi aja järgi 100. rattaringi, mis tähistas ühtlasi 900 kilomeetri läbimist. Ees ootab teine samapalju.

1800 km rattadistants on vaid üks osa kolmest alast, mille Ratasepp peab kümnekordse ultratriatloni raames Šveitsis läbima. 38 km ujumine, mille ultratriatleet läbis ajaga 16:26.25, osutus Ratasepale füüsiliselt nõudlikumaks kui ta esmalt arvas.

Kui esialgne plaan nägi ette kohe pärast ujumist rattale asuda, otsustas Ratasepp siiski taastumise mõttes aja maha võtta. Füsioterapeut Jass Kivitari käe all sai ta korraliku õlapiirkonna venituse ja massaaži ning pärast toitumist ja energiat taastavat pikutamist, oli Ratasepp valmis vastu astuma 1800 km rattasõidule.

Rattasõit oli algusest peale raske, sest väsinud käed ja õlavööde ei võimaldanud pikalt eraldistardiasendis rattal sõita. Kaasa ei aidanud ka ilm, mis rattadistantsi esimesel päeval pakkus võistlejatele kõrbekuumust. 9-kilomeetrine rattaring, mida võistlejad peavad kokku läbima 200 korda, on valdavalt päikese käes, nii et pea iga rattaring võttis Ratasepp endale aja, et jahutuseks pea kolm liitrit vett endale pähe valada ja midag külma juua.

Õhtutundidel muutus ilm aga kardinaalselt ning päike asendus vihma ja halvemal juhul tormiga, mis murdis puid ja pühkis minema ka ühe võistlejate puhketelgi. Teisel rattasõidu-ööl võtsid korraldajad vastu otsuse võistlus kolmeks tunniks katkestada, et tagada võistlejate turvalisus. Kui torm oli möödas, avati start uuesti 18. augusti õhtul kell 23 (Šveitsi aja järgi). Kolmest ööst on Ratasepp saanud vihma kahel. Ilmateade hetkel rohkemaid vihmaseid öid ei näita.

Meestest ületas esimesena 900 km piiri 1959. aastal sündinud britt David Clamp. Ent siiski ei olnud ta esimene võistleja. Kõikidest meestest rattarajal peajagu eespool oli aga sakslane Alexandra Meixner, kelle järjepidev rattasõit viis ta esimesena üle 900 km vahefiniši.

Hetkel, mil Ratasepp ületas 900 km piiri, oli neil sõidetud vastavalt 1224 ja 1260 km. Rataseppa ootab nüüd ees teine pool rattasõidust, et seejärel minna jooksurajale 422 km pikkust distantsi vallutama.

Šveitsis toimuv katkematus formaadis 10-kordse ultratriatloni start anti 16. augustil kohaliku aja järgi kell 18.