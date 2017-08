Rait Ratasepp läheneb jõudsalt esikolmikule ning on ultraraske katsumuse lõpusirgel

Šveitsis kümnekordset katkematut ultratriatloni läbiv ultrasportlane Rait Ratasepp murdis öösel jooksudistantsi selgroo ning tõusis neljandale kohale.

Eesti aja järgi pisut enne südaööd katkestasid korraldajad mõneks tunniks võistluse suure tormi tõttu ning kui toona oli Ratasepp veel seitsmendal kohal, siis hommikuks on ta tõusnud juba neljandaks. Selgelt kõige kiirema jooksutempoga liikuval eestlasel on nende ridade kirjutamise ajal lõpuni jäänud veel 131 jooksuringi 340-st.

Esikolmik on küll finišile tunduvalt lähemal, kuid nende jooksutempo on Ratasepa omast kohati poole aeglasem. Ungarlasel Ferenc Szönyil on läbida veel küll vaid 60 ringi, kuid tema on viimasel ajal 1,25-kilomeetriseid tuure läbinud kõndides - ringiajad küündivad üle kümne minuti. Liidrikoha kaotanud britt Dave Clamp on finišist 71 ringi kaugusel, kuid temagi ringiajad ulatuvad üle kümne minuti. Kolmandal kohal olev prantslane Laurent Guinette (lõpuni 83 ringi) liigub samuti väga vaevaliselt.

Ratasepa ringiajad on stabiilselt seitsme minuti ja 40 sekundi ringis ning eestlane liigub hetkel kõige reipamalt. Esimese kahe mehe püüdmine on praegu veel suhteliselt keeruline, kuid esikolmikusse pääsemine pole sugugi välistatud.

