Rait Ratasepp alustab kümnekordset katkematut triatloni - eesmärgiks maailmarekord!

Vaid kaks nädalat pärast kolmekordse ultratriatloni MK-etapi esikohafinišit ootab ultratriatleet Rait Rataseppa täna ees tõenäoliselt elu ühe keeruliseima katsumuse start. Üheskoos 15 teise ultratriatleediga starditakse triatlonimaailma raskeimas formaadis toimuval 10-kordsel ultratriatlonil Šveitsis, kus järjest tuleb läbida 38 km ujudes, 1800 km rattal ja 422 km joostes. Ratasepa eesmärk on finišeerida kaheksa ööpäeva jooksul.

Katkematus formaadis 10-kordse ultratriatloni praegu kehtiv maailmarekord on 192 tundi, 8 minutit ja 26 sekundit ehk veidi üle 8 ööpäeva. „Olen lugenud ja kuulanud teiste meeste kogemusi, kel sama katsumus juba selja taga. Näib, et kõige olulisem on leida enda jaoks rütm, kuidas katsumuse sees võimalikult efektiivselt taastuda, toituda täisväärtuslikult, et kaotatud energiakulu taastada, hoida end pidevalt liikumises,“ rääkis Ratasepp, lisades, et kuna kogudistants, mis katsumuse ajal omal jõul läbida tuleb - 2260 km - on aukartustäratav, on esmane eesmärk ikkagi distants edukalt läbida: „Kui kõik tingimused soosivad, siis on minu jaoks kirsiks tordil, kui finišeerimise aeg saab kiirem kui praegu kehtiv maailmarekord.“

Võistluse start antakse kohaliku aja järgi kell 18 õhtul ja 38 km ujumine läbitakse valdavalt ööpimeduses. Ratasepp plaanib ilma suurema puhkepausita alustada 1800 km rattasõiduga: „Kui kõik läheb plaanikohaselt, siis esimese paaritunnise unepausi teen, kui olen ca 500 km juba ka ratast pedaalinud. Väga pikki seisakuid teha ei tohiks, sest seda raskem on taas end liikuma saada. Pauside ajal aitab mul lihashooldust ja venitust teha füsioterapeut Jass Kivitar ja et keha maksimaalselt raske katsumuse käigus taastada, plaanin magada Normateci taastussaabastega.“

Võistlusrada on Ratasepale tuttav juba eelmisest aastast, mil ta võitis samas kohas day-by-day formaadis toimunud kümnekordsel ultratriatlonil ajaga 108:48:58 teise koha. Ujumine toimub 50-meetrises välibasseinis, kus 38 km läbimiseks ujutakse 760 basseinipikkust, 1800 km ratast läbitakse üheksakilomeetrisel ning 422 km jooks 1,25-kilomeetrisel ringil. „Kuna 760 basseinipikkuse ujumine võib kiirelt vaimu nüristavaks muutuda, oleme Jüri Käeniga koostanud 38 km ujumiseks kava, jagades distantsi erineva pikkusega lõikudeks. See kava on vajalik üksnes vaimu jaoks, et 38 km ajule vastuvõetavaks muuta. Sama meetodit kasutasin ka möödunud aastal Eesti viiekordse ultrakatsumuse ajal 19 km ujumisel.“

Üheskoos katkematus formaadis 10-kordset ultratriatlonit läbivate sportlastega jagatakse rada veel day-by-day formaadis 10-kordset ultratriatlonit, katkematut viiekordset ja day-by-day formaadis viiekordset ultratriatlonit läbivate sportlastega. Seega peaks katsumuse tipphetkel võistlusrajal olema 38 võistlejat.

Rataseppa saadab kuueliikmeline toetustiim, kes tagab, et sportlane saaks argiküsimustele mõtlemata edukalt võistelda. Sarnaselt eelmise aasta kümnekordsele ultrakatsumusele on ka sel korral katsumusse kaasatud Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi teadlased ja üliõpilased. Nii kogub magistriõppe tudeng Jürgen Soo katsumuse käigus andmeid, mida hiljem ultraspordi arengu hüvanguks kasutada.

"Magistrandi eesmärk on kirja saada kogu Ratasepa tarbitud söök-jook ning muutused tema kehamassis, sest varasemad uuringud näitavad, et pidev kehamassi langus ja süvenev energiadefitsiit on kaks olulist faktorit, mis potentsiaalselt limiteerivad kehalist töövõimet,“ rääkis TÜ spordifüsioloogia nooremteadur Silva Suvi.

Lisaks kehamassi langusele kutsub ultratriatlonide läbimine esile märkimisväärseid muutuseid ka keha koostises, mille kontrollimiseks tehakse Ratasepale enne ja pärast Šveitsi katsumust DEXA uuring täpse keha koostise määramiseks. „Võistluse käigus registreeritakse südame löögisagedus ja iga distantsi läbimiseks kuluv aeg. Kuna uni on inimesele ülioluline ning väsinud olekus kannatab kogu meie töövõime, siis väga huvitav on täpselt kirja panna ka Raidu unetunnid selle katkematus formaadis võistluse jooksul ning tema enda hinnangud oma väsimusastmele,“ kirjeldas Suvi.

Katkematus formaadis 10-kordse ultratriatloni start antakse täna, 16. augustil kohaliku aja järgi kell 18. Rohkem infot võistluse kohta leiab korraldajate lehelt www.swissultra.ch. Katsumuse arengutel saab silma peal hoida Ratasepa Facebookis või Instagrami kontol (kasutaja @ratasepprait).

Rait Ratasepa teekonda hooaja põhivõistlusele Šveitsi toetasid ühisrahastuskampaanias enam kui 220 spordisõpra. Ratasepa hooaja peasponsor on Ferroline Grupp. Ratasepa koostööpartnerid on Terminal Oil, Škoda Tallinn, Hanso MK, Torm, Street Shop One, Best Energy, Rademer, A. Le Coq, Jooksuekspert, Honey Power, Arctic spordiklubi, Synlab, Tailwind, CEP Eesti, Pring Store, Reginett, Froosh, Saku, What the Fruit?, Tartu Mill, moomoo ja Anu Ait.