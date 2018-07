OTSEPILT | Tartus peetakse triatloni Euroopa meistrivõistlused

Tartus algasid täna, 19. juulil Tartu Mill triatloni Euroopa meistrivõistlused ja lisasündmused, mis pakuvad sportimisvõimalusi 2000 osalejale enam kui 30 riigist. Tegemist on Eesti kõigi aegade suurima triatlonifestivaliga. Esimene start antakse neljapäeval kell 10.00. Delfi TV vahendab võistlusi otsepildis.

„Tegemist on triatlonifestivaliga, mis pakub tiitlivõistluste taset, toob kokku erineval tasemel triatloniharrastajad üle Euroopa ning pakub sportimisvõimalusi, kaasaelamist ja kultuuriprogrammi kõigile huvilistele“, ütles peakorraldaja Ain-Alar Juhanson. „Tegemist on seni kõige keerulisema ja mitmekesisema triatloninädalaga, mida koostööpartnerite ja vabatahtlike abiga Eestis on korraldatud.“

Euroopa meistritiitlid selgitatakse Tartus sprindidistantsil (750 m ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu) paratriatlonil (19. juuli), juunioride ja eliidi sprindivõistlusel (20. juuli) kui ka vanuserühmade klassides (21. juulil) ja juunioride võistkondade teatetriatlonis (22. juulil).