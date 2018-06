Otepää triatlonifestivalist võttis osa ligi 1300 osalejat

„Triatlonihooaja algus on juba näidanud, et tänu aastatepikkusele tööle ja mitmetele hea eeskuju inimestele on triatloniharrastajaid väga palju juurde tulnud. Paljud firmad ja asutused on samuti toetamas oma töötajate osalemist triatlonivõistlustel. Esimest korda Eesti triatloniajaloos toimunud otseülekanne triatlonivõistluselt on samuti uus tase ühe spordiala jaoks," võttis kokku vahetud muljed peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

Eestis on sellel aastal kaks IRONMAN sarja võistlust. Lisaks Otepääle toimub IRONMAN Tallinn täispikk triatlon 4. augustil, mille põhidistantsile on registreerunud juba üle 1300 osaleja ligi 50 riigist. IRONMAN Tallinn võistluste raames toimub samuti lühitriatlon Telia 4:18:4 5. augustil, mille registreerimine on juba avatud telia4184.ee triatloni kodulehe kaudu.

IRONMAN 70.3 Otepää võistlus toimub järgmisel aastal 15. juunil 2019.